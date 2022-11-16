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В Сочи концепцию развития культуры утвердили до 2030 года

Культура
16.11.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-kontseptsiyu-razvitiya-kultury-utverdili-do-2030-goda
В Сочи концепцию развития культуры утвердили до 2030 года
Фото пресс-службы администрации Сочи

В концепции развития отрасли отразили приоритетные направления работы, учли актуальность и состояние культуры.

План предполагает сохранить и популяризировать наследие курорта, продвигать его в российском и мировом культурном пространстве. Также планируется модернизация и развитие инфраструктуры, чтобы она была доступна жителям не только центральной части города, но и сельских территорий.

В результате утвержденной концепции увеличится число кружков и участников клубов в Домах культуры, а также учащихся в учреждениях допобразования. Увеличится посещаемость театров, концертов, музеев и библиотек. Она позволит большинству учреждений культуры стать участниками проекта «Пушкинская карта».

«Необходимо сформировать единое культурное пространство, которое было бы интересно как местным жителям, так и нашим многочисленным гостям. Это даст возможность создать совершенно новый культурно-туристический продукт, который самым позитивным образом отразится на состоянии региональной экономики, нашей инвестиционной и курортной привлекательности», — сказала заместитель главы Сочи Елена Канюк.

На курорте работают 2 центра национальных культур, 38 коллективов. В них занимаются более 1 тыс. участников клубов. В городе проводят ежегодные фестивали, форумы, конкурсы и концерты, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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