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В Сочи кавказские туры попали в объектив видеокамеры

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-kavkazskie-tury-popali-v-obektiv-videokamery
Видео канала «Кубань 24»

Эпичные кадры с красивейшими животными снял видеограф Юрий Дорош.

Мощные и величественные туры на склонах охотно позировали на склонах массива Псеашхо.

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Медвежонка, который искал себе еду, заметили на площадке для сбора ТКО. На снятых очевидцами кадрах видно, как хищник перелез через ограду, нырнул мордой в мусорный бак и стал тянуть оттуда пакет с отходами.

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