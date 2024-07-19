В Сочи кавказские туры попали в объектив видеокамеры

Эпичные кадры с красивейшими животными снял видеограф Юрий Дорош.

Мощные и величественные туры на склонах охотно позировали на склонах массива Псеашхо.

Читайте также: голодный медвежонок спустился с гор на мусорную площадку в Красной Поляне.

Медвежонка, который искал себе еду, заметили на площадке для сбора ТКО. На снятых очевидцами кадрах видно, как хищник перелез через ограду, нырнул мордой в мусорный бак и стал тянуть оттуда пакет с отходами.