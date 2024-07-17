Голодный медвежонок спустился с гор на мусорную площадку в Красной Поляне

Медвежонка, который искал себе еду, заметили на площадке для сбора ТКО.

На снятых очевидцами кадрах видно, как хищник перелез через ограду, нырнул мордой в мусорный бак и стал тянуть оттуда пакет с отходами.

«Рацион у медведя разнообразный в горах. Любит спуститься вниз, в поселок, и покушать малину и орехов. Но тут явно косолапый захотел деликатесов местных отведать», — пишут в Telegram-канале «Красная Поляна онлайн».

Кавказские бурые медведи, обитающие в горах Сочи, часто встречаются туристам в Красной Поляне. Эти хищники не нападают на людей, однако приближаться к ним не стоит — лучше наблюдать за ними издалека.

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