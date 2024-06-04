Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Разгуливающего по улицам медведя заметили на Красной Поляне в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razgulivayushhego-po-ulitsam-medvedya-zametili-na-ulitsah-krasnoj-polyany-v-sochi
Видео t.me/soch01

Дикого медведя заметили вечером 3 июня в районе кладбища около реки Мзымта.

Очевидец снял медведя на видео и опубликовал в социальных сетях. На кадрах видно, как хищник переходит проезжую часть и продолжает свой путь по тротуару.

Кавказские бурые медведи, обитающие в горах Сочи, крайне редко нападают на людей. Однако, при встрече с хищниками, к ним не стоит не приближаться.

Читайте также: туристы наткнулись на медведя во время прогулки в горах Красной Поляны. Неожиданная встреча произошла неподалеку от туристической тропы «кругозор Ефремова» в окрестностях горы Ачишхо.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях