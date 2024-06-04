Разгуливающего по улицам медведя заметили на Красной Поляне в Сочи

Дикого медведя заметили вечером 3 июня в районе кладбища около реки Мзымта.

Очевидец снял медведя на видео и опубликовал в социальных сетях. На кадрах видно, как хищник переходит проезжую часть и продолжает свой путь по тротуару.

Кавказские бурые медведи, обитающие в горах Сочи, крайне редко нападают на людей. Однако, при встрече с хищниками, к ним не стоит не приближаться.

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