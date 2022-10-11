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В Сочи канатные дороги закроют на осеннюю профилактику

Общество
11.10.2022 14:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-kanatnye-dorogi-zakroyut-na-osennyuyu-profilaktiku
Видео канала «Кубань 24»

Подготовку подъемников к новому горнолыжному сезону проведут поэтапно. Первые кабинки приостановят 17 октября, а последние — в первых числах января.

В течение этого времени специалисты проверят натяжение тросов, состояние опор, механизмов и электродвигателей. Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу фуникулеров весь лыжный сезон. Массовые катания начнутся ориентировочно с середины декабря.

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