В Сочи канатные дороги закроют на осеннюю профилактику
Общество
11.10.2022 14:16
Подготовку подъемников к новому горнолыжному сезону проведут поэтапно. Первые кабинки приостановят 17 октября, а последние — в первых числах января.
В течение этого времени специалисты проверят натяжение тросов, состояние опор, механизмов и электродвигателей. Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу фуникулеров весь лыжный сезон. Массовые катания начнутся ориентировочно с середины декабря.
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