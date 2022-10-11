В Сочи канатные дороги закроют на осеннюю профилактику

Видео канала «Кубань 24»

Подготовку подъемников к новому горнолыжному сезону проведут поэтапно. Первые кабинки приостановят 17 октября, а последние — в первых числах января.

В течение этого времени специалисты проверят натяжение тросов, состояние опор, механизмов и электродвигателей. Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу фуникулеров весь лыжный сезон. Массовые катания начнутся ориентировочно с середины декабря.

Читайте также: почти 50% туристов собирается провести январские каникулы в горах Сочи.