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Опрос: почти 50% туристов собирается провести январские каникулы в горах Сочи

Общество
05.10.2022 09:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-pochti-50-turistov-sobiraetsya-provesti-yanvarskie-kanikuly-v-gorah-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Такие данные получили аналитики одного из крупных сервисов бронирования жилья. Остальные зимние курорты страны серьезно отстают по популярности.

Например, Домбай собирается посетить лишь четверть опрошенных. А остальные известные места зимнего отдыха — Шерегеш, Эльбрус, Абзаково, Губаха — и того меньше.

Горнолыжные склоны Краснодарского края, по мнению исследователей, пользуются особым спросом из-за тандема, в который входит комфортное катание и насыщенная развлекательная программа.

Читайте также: в Сочи на новогодние праздники в начале сентября забронировали 25% номеров на горнолыжных курортах.

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