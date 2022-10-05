Опрос: почти 50% туристов собирается провести январские каникулы в горах Сочи

Видео канала «Кубань 24»

Такие данные получили аналитики одного из крупных сервисов бронирования жилья. Остальные зимние курорты страны серьезно отстают по популярности.

Например, Домбай собирается посетить лишь четверть опрошенных. А остальные известные места зимнего отдыха — Шерегеш, Эльбрус, Абзаково, Губаха — и того меньше.

Горнолыжные склоны Краснодарского края, по мнению исследователей, пользуются особым спросом из-за тандема, в который входит комфортное катание и насыщенная развлекательная программа.

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