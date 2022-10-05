Опрос: почти 50% туристов собирается провести январские каникулы в горах Сочи
Общество
05.10.2022 09:37
Такие данные получили аналитики одного из крупных сервисов бронирования жилья. Остальные зимние курорты страны серьезно отстают по популярности.
Например, Домбай собирается посетить лишь четверть опрошенных. А остальные известные места зимнего отдыха — Шерегеш, Эльбрус, Абзаково, Губаха — и того меньше.
Горнолыжные склоны Краснодарского края, по мнению исследователей, пользуются особым спросом из-за тандема, в который входит комфортное катание и насыщенная развлекательная программа.
Читайте также: в Сочи на новогодние праздники в начале сентября забронировали 25% номеров на горнолыжных курортах.
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