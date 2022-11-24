В Сочи канатные дороги подготовили к зимнему сезону раньше срока

Видео канала «Кубань 24»

Уже 25 ноября гости города-курорта смогут подняться по маршрутам «Реликтовый лес» и «Вершина» на высоту более 2 км.

За время профилактики специалисты заменили смазочные материалы, проверили двигатели на приводных станциях, а также настроили снежные пушки. Но искусственные осадки могут и не понадобиться — по прогнозам синоптиков, зима в Сочи обещает быть холоднее, чем в предыдущие годы.

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