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В Сочи канатные дороги подготовили к зимнему сезону раньше срока

Общество
24.11.2022 13:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-kanatnye-dorogi-podgotovili-k-zimnemu-sezonu-ranshe-sroka
Видео канала «Кубань 24»

Уже 25 ноября гости города-курорта смогут подняться по маршрутам «Реликтовый лес» и «Вершина» на высоту более 2 км.

За время профилактики специалисты заменили смазочные материалы, проверили двигатели на приводных станциях, а также настроили снежные пушки. Но искусственные осадки могут и не понадобиться — по прогнозам синоптиков, зима в Сочи обещает быть холоднее, чем в предыдущие годы.

Читайте также: сноубордисты открыли неофициальный зимний сезон в Красной Поляне.

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