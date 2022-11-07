Сноубордисты открыли неофициальный зимний сезон в Красной Поляне

Видео канала «Кубань 24»

Снег пока легкий — так называемый пухляк. Спортсмены не только катаются по нему, но и «купаются» в нем.

Покров на высоте 2,3 тыс. м уже около полуметра. Однако подняться туда сейчас можно только пешком. Официально горнолыжный сезон на курортах Сочи стартует лишь в декабре.

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