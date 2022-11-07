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Сноубордисты открыли неофициальный зимний сезон в Красной Поляне

Общество
07.11.2022 21:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/snoubordisty-otkryli-neofitsialnyj-zimnij-sezon-v-krasnoj-polyane
Видео канала «Кубань 24»

Снег пока легкий — так называемый пухляк. Спортсмены не только катаются по нему, но и «купаются» в нем.

Покров на высоте 2,3 тыс. м уже около полуметра. Однако подняться туда сейчас можно только пешком. Официально горнолыжный сезон на курортах Сочи стартует лишь в декабре.

Читайте также: в горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы на склоне «Газпром Альпика». Ранее приспособленный для опытных райдеров склон будет доступен и для начинающих.

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