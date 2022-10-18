В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы

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Об этом сообщили на горнолыжном курорте «Газпром Альпика».

На склоне «Газпром Альпика» предстоящей зимой откроются две новые трассы. На них смогут кататься начинающие лыжники. Ранее склон был более приспособлен для опытных райдеров. Кроме того, на курорте модернизируют лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Здесь обновят 12 км трасс.

К зиме на курорте «Газпром» планируют открыть около 10 новых баров и ресторанов, где будут предлагать продукты местного производства — сыр, молоко, овощи. На площади Альпика откроют фудкорт, сообщает ТАСС.

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