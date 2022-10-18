В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
Общество
18.10.2022 10:24
Об этом сообщили на горнолыжном курорте «Газпром Альпика».
На склоне «Газпром Альпика» предстоящей зимой откроются две новые трассы. На них смогут кататься начинающие лыжники. Ранее склон был более приспособлен для опытных райдеров. Кроме того, на курорте модернизируют лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Здесь обновят 12 км трасс.
К зиме на курорте «Газпром» планируют открыть около 10 новых баров и ресторанов, где будут предлагать продукты местного производства — сыр, молоко, овощи. На площади Альпика откроют фудкорт, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Сочи канатные дороги закроют на осеннюю профилактику.
Популярные новости
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины