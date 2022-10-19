В Сочи к зимнему сезону высадят более 500 тыс. цветов

Фото пресс-службы администрации Сочи

В курортном городе началась работа по замене весенне-летнего ассортимента цветочного наряда.

Всего к посадке готовят почти 360 тыс. однолетних, 20 тыс. многолетних и 130 тыс. луковичных цветов. По всему городу высадят разные сорта виолы, цикламены, примулу, брассики, незабудку, маргаритку, цинерарию приморскую, тюльпаны, крокусы, гиацинты и другие. Весь ассортимент заменят на площади почти 8 тыс. кв. метров.

Уже предусмотрели территории, где до конца года появятся новые цветочные оазисы, в том числе в Центральном районе на Платановой аллее от улицы Поярко до Советской. Эту зеленую зону преобразят, используя приемы геопластики. Здесь посадят ковровые многолетние травянистые растения, а также декоративно-лиственные и цветущие кустарники. Композицию дополнят сезонные цветочные культуры — виолы, брассики и тюльпаны.

Всего по итогам этого года на городских территориях в общей сложности высадят более 1 млн цветов. Работы по посадке к зимнему сезону продлятся до 20 ноября. Высаженный ассортимент останется на цветниках до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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