В Сочи к началу курортного сезона обновят асфальт на трассах А-147 и А-148

До конца мая дорожники планируют обновить порядка 560 тыс. кв. м дорожного полотна.

В настоящее время завершаются работы на трассах– Сочи и Дублер Курортного проспекта. Дорожники продолжают замену слоев износа под эстакадами и на съездах.

Также планируется обновление и нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, окраска подпорных стен и пешеходных ограждений. В общей сложности обновят 192,3 тыс. кв. м разметки.

С наступлением устойчивого тепла выполнят подкормку и обработку фунгицидами зеленых насаждений в полосе отвода трасс.

Также для повышения пропускной способности участка автодороги А-147 км 198 – 203 (микрорайон Кудепста – ж/д вокзал Адлер) планируется ряд мероприятий, в том числе введение одностороннего движения на шести примыкающих дорогах и ликвидация двух примыканий.

Перед курортным сезоном планируется разделение транспортных потоков в зоне остановок общественного транспорта и обустройство приподнятых островков безопасности либо делиниаторов для разделения остановочной площадки от основных полос движения. В районе разворотного участка у санатория «Известия» установят делиниаторы по линиям горизонтальной разметки, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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