В Сочи к майским праздникам высадят 330 тыс. сезонных цветов

В апреле на курорте стартует новый этап озеленения и обновления клумб.

Общая площадь обустройства цветочных клумб — около 8 тыс. кв. метров. На обновление клумб на территории всех внутригородских районов в рамках муниципальной программы планируют направить около 25 млн рублей.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что работы стартуют с середины апреля.

«С середины апреля в городе начнут высаживать новый цветочный ассортимент, и уже к майским праздникам наши улицы и скверы украсят около 330 тыс. сезонных цветов. Сочи в этом году возглавил российский рейтинг городов с высоким качеством жизни. Все зеленые инициативы и проекты благоустройства мы будем поддерживать, чтобы сохранить наш город цветущим и делать его уютнее для жизни», — сказал Прошунин.

Осенью и зимой в Сочи традиционно высаживают тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты, мускари, аллиум, виолу, декоративную капусту, маргаритки, цинерарии, селену, цикламены и незабудки. Весной и летом, помимо прочего, планируют посадить бархатцы, георгины, бегонию гибридную, ангелонию, вербену, альтернантеру, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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