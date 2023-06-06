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В Сочи к летнему сезону установят 11 новых общественных туалетов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-k-letnemu-sezonu-ustanovyat-11-novyh-obshhestvennyh-tualetov
В Сочи к летнему сезону установят 11 новых общественных туалетов
Фото пресс-службы администрации Сочи

В настоящее время новые туалетные модули установили на Цветном бульваре, на улице Навагинской в районе детской площадки и на площади у кинотеатра «Юбилейный» в Центральном районе, а также в сквере Кирова и на улице Победы в районе Центра национальных культур в Лазаревском районе.

В Хостинском районе новые туалеты планируют установить на терренкуре «Тропа здоровья» и в микрорайоне Кудепста в районе пляжа «Робинзон». В Адлерском районе туалеты установили в скверах имени Бестужева и Турчинского, еще два планируют разместить в сквере 85-летия Краснодарского края и на улице Свердлова у дома № 70.

В общей сложности в этом году на курорте установят 11 новых туалетов. Сообщается, что все они будут оснащены всем необходимым, в том числе для маломобильных граждан.

Подключить все новые туалеты к инженерным сетям планируют к середине июня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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