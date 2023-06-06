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Горные курорты Сочи и Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gornye-kurorty-sochi-i-kitaya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve
Горные курорты Сочи и Китая подписали меморандум о сотрудничестве
Фото пресс-службы администрации Сочи

Согласно документу, «Роза Хутор» и китайский «Тайву» будут реализовывать совместные проекты в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха. Также планируется организация конференций, семинаров.

Предполагается, что совместная деятельность курортов будет способствовать увеличению турпотока между Россией и Китаем и развитию дружеских связей между странами.

«Сотрудничество и обмен опытом с зарубежными коллегами открывает отличные перспективы для развития курортов, увеличения турпотока. Являясь городом олимпийского наследия, Сочи имеет большой опыт в разработке крупных международных проектов, приема зарубежных гостей», — сказала замглавы Сочи Инна Петухова.

Горнолыжный курорт «Tайву» находится в провинции Хэбэй. На сегодняшний день там работают восемь отелей категории 4 и 5 звезд, SPA комплексы, бассейны, 30 различных ресторанов национальной и европейской кухни. На курорте доступен широкий круг зимних и летних развлечений. Горнолыжный сезон в «Тайву» длится 150 дней в году. Работают 19 подъемников и 31 рельефная трасса с различным уровнем сложности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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