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Синоптики сообщили, когда станет комфортным для купания море в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-soobshhili-kogda-stanet-komfortnee-dlya-kupaniya-more-v-sochi
Синоптики сообщили, когда станет комфортным для купания море в Сочи
Фото Pexels, pixabay.com

Как рассказали в Гидрометцентре Краснодарского края, море в городе-курорте прогреется до комфортной температуры в середине июня.

В Сочи объявили летний сезон и открыли пляжи. Несмотря на загорающих вдоль набережной «Маяк», синоптики считают, что купаться пока не время. По их мнению, до середины июня так и будет держаться +20…22 °С.

В краевом гидрометцентре уже заявляли, что температура воды могла быть комфортной для купания еще в середине мая, однако непогода и штормы в море помешали этому. Синоптики утверждают, что весна в Сочи за последние 20 лет выдалась дождливой и холодной, что и повлияло на температуру воды, сообщает РИА «Новости».

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