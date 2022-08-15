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В Сочи к 85-летию Краснодарского края готовят более 80 мероприятий

Общество
15.08.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-k-85-letiyu-krasnodarskogo-kraya-gotovyat-bolee-80-meropriyatij
В Сочи к 85-летию Краснодарского края готовят более 80 мероприятий
Фото пресс-службы администрации Сочи

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Краснодарского края, 13 сентября пройдут во всех районах Сочи.

«Мы готовим более 80 мероприятий, чтобы каждый житель и гость нашего города почувствовал атмосферу этого важного для всех нас праздника», — сказала заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Часть программы пройдет онлайн — в социальных сетях состоятся reels-челлендж «Покажи свою Кубань», акции «Я создаю тренды», музыкальная битва «Певчий край», танцевальный флэш-моб «Кубанский Дэнсер», кулинарный онлайн-флешмоб «Есть Кубань».

Также в Год экологии в честь праздника аллеи высадят в Лазаревском, Адлерском и Центральном районах, а также на Мацесте. Кроме того, на улице Роз высадят 85 кустов роз.

На городских площадях 13 сентября состоятся концерты звезд. Также запланированы фестивали национальных кухонь. Готовится программа на воде — 85 яхт выйдут в море с флагами Краснодарского края, пройдет водно-воздушное шоу флайбордистов. Спортсмены города готовят мастер-классы и показательные выступления, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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