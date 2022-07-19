В станице Ленинградской появится сквер имени 85-летия образования Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Его возводят на месте пустыря по нацпроекту «Жилье и городская среда». На это предусмотрели более 36 млн рублей.

Сейчас на месте нового сквера работают строители. Для взрослых и детей здесь создадут игровую и спортивную площадки, оборудуют велодорожки, установят освещение и скамейки.

«Озеленение здесь будет, деревья будем сажать и газоны засеивать. Будет красота», — сказал главный инженер подрядной организации Варужан Артенян.

Осенью высадят около 150 саженцев деревьев и кустарников. Еще одним украшением сквера станет граффити, дизайн которого разработали студенты. На 200 кв. м появятся российский триколор и флаг Краснодарского края.

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