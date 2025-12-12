В Сочи к 2030 году планируют обновить 85% автобусного парка

О развитии общественного транспорта на курорте 12 декабря рассказал мэр Андрей Прошунин на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Он уточнил, что в ноябре было подписано соглашение с властями Минска в сфере развитии пассажирского транспорта.

«Мы составили «дорожную карту», основное место в ней занимает транспортная отрасль. В городе одномоментно на линию выходит порядка 600 автобусов. А потребность, мы подсчитали, около 1100 автобусов. Из тех, что уже работает, 200 — закуплены на предприятии в Беларуси. Будем закупать еще», — рассказал Прошунин.

Он пояснил, что заключение договора с минским заводом избавит город от проблем в запчастями.

По словам мэра, на курорте в ближайшем будущем появятся автобусы-гармошки. Использовать такие модели удастся, даже в учетом своеобразного сочинского рельефа.

«Официально протяженность города составляет 148 км. Сочи — первый по протяженности город в Европе, — отметил мэр. — Поэтому общественный транспорт должен быть комфортным и безопасным. Мы работаем и с нашими заводами. До 2030 года нужно обновить 85% автобусного парка. В этой работе помогают федеральные программы».

Кроме того, власти Сочи делают упор на развитии экологичных технологий. Общественный транспорт преимущественно будет работать на газо-моторном топливе.

Читайте также: в новогодние праздники горный кластер Сочи ожидает 165 тыс. туристов.

Подпишись, здесь всегда интересно.