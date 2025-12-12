В новогодние праздники горный кластер Сочи ожидает 165 тыс. туристов

В ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной присвоению городу статуса курорта федерального значения, мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о подготовке курорта к зимнему курортному сезону.

Прошунин рассказал, что турпоток в текущем году сохранился на уровне прошлого года — к концу года ожидается, что он достигнет 8 млн туристов.

В период новогодних и рождественских праздников Сочи ожидает около 480 тыс. гостей. Из них около 200 тыс. — это однодневные туристы-экскурсанты, в их числе около 165 тыс. человек ожидаются в горном кластере.

К приему отдыхающих готовы 635 объектов размещения вместимостью более чем 87,5 тыс. мест. Будут работать более 120 горнолыжных трасс общей протяженностью 174 км и 64 современных подъемника.

Для туристов доступны более 50 природных и городских объектов туристического показа, более 700 ресторанов и кафе, а также 33 зимних пляжа.

Глава Сочи подчеркнул, что главное — качество, а не количество, основной приоритет для властей Сочи — это люди, их комфорт и безопасность. Для обеспечения антитеррористической защищенности и правопорядка, пожарной и транспортной безопасности разработаны и согласованы дополнительные мероприятия.

Также Прошунин отметил, что главной задачей курорта является «подзарядка» гостей.

«Город Сочи — это город-батарейка», — сказал Прошунин.

