Башню со шпилем на здании морского вокзала отреставрировали в Сочи

Реставрацию памятника архитектуры регионального значения по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева контролировало краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов отметил, что здание морского вокзала является одним из самых значимых памятников архитектуры курорта.

«Проведенные работы обеспечат его сохранение для будущих поколений. Всего на территории города расположено 136 памятников архитектуры, 31 из них имеет федеральное значение», — сказал Лузинов.

Специалисты восстановили трехъярусную башню со шпилем, ее лепной декор, отреставрировали поверхности стен. Полностью утраченный декор горельефов и фризов воссоздали по аналогам. Кроме того, отреставрировали скульптуры и витражи шпиля.

Морвокзал — один из главных монументальных символов города-курорта периода сталинской неоклассики. Для его строительства в 1947 году провели всесоюзный конкурс. Победил проект академика архитектуры Каро Алабяна, архитектора Льва Карлика и инженера Александра Кузьмина. Они воплотили зарождающийся стиль советской курортной архитектуры с подходами неоклассицизма.

Строительство морвокзала продолжалось с 1951 по 1955 год. В работах участвовал скульптор Владимир Ингал. Созданные им декоративные фигуры поместили на трех ярусах башни. Нижний ярус украсили четырьмя женскими фигурами, олицетворявшими времена года, выше расположили мужские, изображающие четыре стороны света. На верхнем ярусе разместили 12 скульптур дельфинов. Шпиль, увенчанный орденом Великой Отечественной войны, установили в 1954 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

