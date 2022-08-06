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В Сочи к 1 сентября отремонтируют 7 спортивных объектов в школах и гимназиях

Происшествия
06.08.2022 10:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-k-1-sentyabrya-otremontiruyut-7-sportivnyh-obektov-v-shkolah-i-gimnaziyah
В Сочи к 1 сентября отремонтируют 7 спортивных объектов в школах и гимназиях
Фото пресс-службы администрации Сочи.

Глава Сочи Алексей Копайгородский проверил ход ремонтных работ на пришкольных стадионах в Центральном районе.

Всего в Сочи к началу учебного года ремонтируют 7 крупных спортивных объектов в образовательных учреждениях: два стадиона в гимназиях № 1 и № 6, два спортивных зала, три спортивные площадки и четыре зоны воркаута. На эти цели направили 43 млн рублей.

В гимназии № 1 на стадионе демонтировали старое покрытие, восстановили инженерные коммуникации и систему ливневки. На беговых дорожках укладывают новое резиновое покрытие. На площади более 3 тыс. кв. м уложат современный искусственный газон. На этом стадионе занимаются спортом 1,5 тыс. учеников, учащиеся спортивных школ и жители близлежащих домов.

В гимназии № 6 рабочие убирают со стадиона грунт и готовят основание под искусственный газон. По периметру поля монтируют дренажную систему. Обновят также существующую пришкольную спорплощадку, отремонтируют тренажеры и добавят элементы воркаута, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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