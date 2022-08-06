В Сочи к 1 сентября отремонтируют 7 спортивных объектов в школах и гимназиях
Глава Сочи Алексей Копайгородский проверил ход ремонтных работ на пришкольных стадионах в Центральном районе.
Всего в Сочи к началу учебного года ремонтируют 7 крупных спортивных объектов в образовательных учреждениях: два стадиона в гимназиях № 1 и № 6, два спортивных зала, три спортивные площадки и четыре зоны воркаута. На эти цели направили 43 млн рублей.
В гимназии № 1 на стадионе демонтировали старое покрытие, восстановили инженерные коммуникации и систему ливневки. На беговых дорожках укладывают новое резиновое покрытие. На площади более 3 тыс. кв. м уложат современный искусственный газон. На этом стадионе занимаются спортом 1,5 тыс. учеников, учащиеся спортивных школ и жители близлежащих домов.
В гимназии № 6 рабочие убирают со стадиона грунт и готовят основание под искусственный газон. По периметру поля монтируют дренажную систему. Обновят также существующую пришкольную спорплощадку, отремонтируют тренажеры и добавят элементы воркаута, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в станице Павловской открыли новый Центр единоборств.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 7 улиц
- В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края