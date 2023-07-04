В Сочи из-за взорвавшегося колеса фура с газовыми баллонами упала в обрыв, водитель погиб. Видео

Авария произошла 4 июля в 7:00 на 127-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 49-летний мужчина ехал за рулем фуры Iveco, не справился с управлением на затяжном повороте налево, из-за чего грузовик съехал с дороги и упал в обрыв. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у грузовика взорвалось колесо. Грузовик перевозил наполненные газовые баллоны, которые разгерметизировались в результате ДТП.

Место аварии оцепили. Специальные службы проводят необходимые мероприятия по недопущению взрыва баллонов и устранения последствий аварии. Движение на участке дороги находится в штатном режиме, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи.

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