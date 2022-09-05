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В Сочи из-за высокого турпотока работу летнего оперштаба продлили до декабря

Общество
05.09.2022 16:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-vysokogo-turpotoka-rabotu-letnego-opershtaba-prodlili-do-dekabrya
В Сочи из-за высокого турпотока работу летнего оперштаба продлили до декабря
Фото пресс-службы администрации Сочи

В бархатный сезон в Сочи сохранится высокий туристический поток. В связи с этим глава города Алексей Копайгородский поручил уделить особое внимание безопасности на курорте.

Ежедневно на охрану общественного порядка выходят около 310 полицейских, а также более 110 народных дружинников и казаков. Маршруты патрулирования летом пролегают в прогулочных зонах, на набережных, в парках и скверах, а также объектах транспортной инфраструктуры. На пляжах действуют дополнительные сезонные стационарные посты полиции.

«Мы плавно вступаем в бархатный сезон. Впереди пиковые нагрузки зимнего сезона. Сочи занимает первое место в стране по бронированию туров по программе осеннего кэшбека. На новогодние праздники уже забронировано порядка четверти номерного фонда. В октябре, ноябре и декабре ожидаем существенное увеличение туристического потока. Уже сегодня нужно организовать насыщенную культурную и концертную программу в этот период, а также уделить внимание модернизации системы безопасности. Городской оперативный летний штаб продолжит свою работу до декабря, чтобы обеспечить комфортный и безопасный отдых гостей курорта», — цитирует Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи на новогодние праздники забронировано уже 25% номеров на горнолыжных курортах.

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