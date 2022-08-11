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В Сочи из-за утечки на водопроводе нарушено водоснабжение семи улиц

Происшествия
11.08.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-utechki-na-vodoprovode-narusheno-vodosnabzhenie-semi-ulits
В Сочи из-за утечки на водопроводе нарушено водоснабжение семи улиц
Фото pexels.com

О нештатной ситуации в Адлерском районе сообщили утром 11 августа в водоканале Сочи.

Из-за сильной утечки на водоводе Ду 500 мм на улице Авиационной, 54 возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия холодной воды на улицах Авиационной, Свердлова, Старонасыпной, Ленина, Садовой, Революции и Молокова.

Сейчас на месте утечки идет организация ремонтных работ. О времени их окончания пока не сообщается. По заявкам абонентов будет организован подвоз воды, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

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