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В Сочи из-за упавшего на пути дерева задержали 17 поездов

Происшествия
04.09.2022 12:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-upavshego-na-puti-dereva-zaderzhali17-poezdov
В Сочи из-за упавшего на пути дерева задержали 17 поездов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дерево упало в ночь на 5 сентября между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. В итоге оказалась повреждена контактная сеть.

Дерево упало в 2:27. Из-за этого до трех часов задержали движение поездов дальнего следования. Это составы из Санкт-Петербурга и Москвы в Сухум (№ 479 и № 305), из Ижевска, Воркуты, Барнаула, Москвы, Казани, Тамбова, Кисловодска и Красноярска в Адлер (№ 497, № 309, № 139, № 471, № 491, № 459, № 643, № 127).

Также задержали поезда из Челябинска и Смоленска, следующие на станцию Имеретинский Курорт (№ 553 и № 467).

В обратном направлении задержались поезда № 808 «Ласточка» Имеретинский курорт — Ростов-на-Дону, № 480 Сухум — Санкт-Петербург и № 546 Адлер – Орск.

Также с отставанием от графика идут пригородные поезда № 6802 Имеретинский Курорт – Туапсе и № 6801 Туапсе – Имеретинский Курорт, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: из Анапы, Новороссийска и Адлера запустят 8 дополнительных поездов.

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