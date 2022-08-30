Из Анапы, Новороссийска и Адлера запустят 8 дополнительных поездов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На южных направлениях 31 августа начнут работу 8 дополнительных поездов. Это сделает возвращение туристов домой комфортнее.

Специально назначенные рейсы будут вывозить отдыхающих из Анапы, Новороссийска и Адлера. Таким образом РЖД предоставит более 11 млн пассажирских мест. Это значительно облегчит жизнь путешественникам в условиях ограничения полетов.

Кроме того, компания продлила маршрут «Ласточки» из Краснодара до аэропорта Адлера. Путь до кубанской столицы занимает 5 часов 30 минут. А с середины октября на Имеретинской курорт отправятся вагоны из Ростова-на-Дону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РЖД назначили на август-сентябрь более 730 дополнительных рейсов с юга.