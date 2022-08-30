Из Анапы, Новороссийска и Адлера запустят 8 дополнительных поездов
Общество
30.08.2022 16:55
На южных направлениях 31 августа начнут работу 8 дополнительных поездов. Это сделает возвращение туристов домой комфортнее.
Специально назначенные рейсы будут вывозить отдыхающих из Анапы, Новороссийска и Адлера. Таким образом РЖД предоставит более 11 млн пассажирских мест. Это значительно облегчит жизнь путешественникам в условиях ограничения полетов.
Кроме того, компания продлила маршрут «Ласточки» из Краснодара до аэропорта Адлера. Путь до кубанской столицы занимает 5 часов 30 минут. А с середины октября на Имеретинской курорт отправятся вагоны из Ростова-на-Дону.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», РЖД назначили на август-сентябрь более 730 дополнительных рейсов с юга.
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