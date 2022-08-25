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РЖД назначили на август-сентябрь более 730 дополнительных рейсов с юга

Общество
25.08.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-naznachili-na-avgust-sentyabr-bolee-730-dopolnitelnyh-rejsov-s-yuga
Видео канала «Кубань 24»

Дополнительные поезда запустили для вывоза отдыхающих с юга. Пиковыми датами станут 26–28 августа.

В августе добавили порядка 490 рейсов, в сентябре — более 240. При необходимости в поезда включают дополнительные вагоны.

«Ожидаем, что всего за период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году). При этом на сегодня куплено уже более 2 млн билетов», — сообщили в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

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