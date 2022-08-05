В РЖД готовят новогодний гастротур из Москвы в Новороссийск

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О планах запустить в новогодние праздники туристический маршрут «Гастро Тур ЮГ» в РЖД сообщили 5 августа.

Маршрут новогоднего гастротура по маршруту Москва — Новороссийск — Москва в настоящее время находится в разработке. Кроме него планируются еще два туристических поезда. Один из них — «Уральский экспресс». Он будет курсировать по маршруту Екатеринбург-1 — Музей техники «УГМК» — Екатеринбург — Пассажирский. Второй, под названием «К Северному Сиянию», пройдет от Москвы через Петрозаводск, Мурманск, Вологду.

«В нашей копилке уже более 25 туристических маршрутов, пролегающих более чем по 35 регионам РФ. Все они оказались очень востребованы, а сам железнодорожный туризм становится все более популярным», — сказала первый замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова.

В 2022 году РЖД планирует перевезти в турпоездах порядка 400 тыс. пассажиров, что на 20% больше прошлогодних показателей. В следующем году количество маршрутов увеличат, охватив большее количество регионов, сообщает пресс-служба РЖД.

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