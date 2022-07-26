В Сочи и Анапу запустят три дополнительных поезда дальнего следования

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В компании «РЖД» рассказали, что летом планируется перевезти более 10 млн пассажиров на юг России. Для этого запустят три дополнительных поезда, благодаря которым на курорты Краснодарского края можно будет попасть из Москвы, Уфы и Казани.

Из Уфы на Имеретинский курорт поезд будет курсировать с 31 июля до 15 сентября. С 6 августа по 10 сентября будет ходить состав из Адлера в Москву. Помимо этого, откроется направление из Казани в Анапу — с 7 августа до 14 сентября.

Продажа билетов на новые поезда уже открыта. В ближайшее время планируется назначить еще поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска на Имеретинский курорт, сообщает пресс-служба РЖД.

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