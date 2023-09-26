В Сочи из-за учета оленей на несколько дней закроют три туристических маршрута

Ежегодный учет оленей на территории Кавказского заповедника начался 25 сентября. Из-за этого на некоторых маршрутах в районе Красной Поляны введут временные ограничения.

Так, с 30 сентября по 2 октября ограничат посещение маршрутов:

№ 8 «Через перевал Аишха к Черному морю»;

№ 9 «Урочище Энгельмановы поляны — озеро Кардывач»;

№ 12 «Урочище Имеретинка».

Всем туристам, запланировавшим походы на эти направления в ближайшие выходные, рекомендовали выбрать другой маршрут или перенести путешествие. Если этого не удастся сделать, можно вернуть деньги за купленный пропуск, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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