Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи новый пешеходный маршрут соединит поселок Красная Поляна с улицей Эстонской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-novyj-peshehodnyj-marshrut-soedinit-poselok-krasnaya-polyana-s-ulitsej-estonskoj
В Сочи новый пешеходный маршрут соединит поселок Красная Поляна с улицей Эстонской
Фото пресс-службы администрации Сочи

На площадке работают более 50 строителей, задействовано 30 единиц техники. Благоустройство ведется на протяжении 3,2 тыс. метров от Красной Поляны до Эстосадка.

Проект предполагает максимальное сохранение зеленых насаждений. На данный момент строители заливают опорные стены, также прокладывают коммуникации. Строительство начали одновременно с противоположных концов маршрута.

«Главная задача — соединить то, что ранее было разрозненно, создать единый пешеходный маршрут, единую зону отдыха протяженностью более 5 км», – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На втором этапе проведут благоустройство улицы Эстонской на протяжении более 2 км. Специалисты прорабатывают вопрос переноса газовых и электрических сетей, линий наружного освещения. Работы планируется завершить к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Целый город с нуля — каким будет курорт «Новая Анапа»?

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях