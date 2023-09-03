В Сочи новый пешеходный маршрут соединит поселок Красная Поляна с улицей Эстонской

На площадке работают более 50 строителей, задействовано 30 единиц техники. Благоустройство ведется на протяжении 3,2 тыс. метров от Красной Поляны до Эстосадка.

Проект предполагает максимальное сохранение зеленых насаждений. На данный момент строители заливают опорные стены, также прокладывают коммуникации. Строительство начали одновременно с противоположных концов маршрута.

«Главная задача — соединить то, что ранее было разрозненно, создать единый пешеходный маршрут, единую зону отдыха протяженностью более 5 км», – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На втором этапе проведут благоустройство улицы Эстонской на протяжении более 2 км. Специалисты прорабатывают вопрос переноса газовых и электрических сетей, линий наружного освещения. Работы планируется завершить к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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