В Сочи из-за сильного ливня вода в реке Аше поднялась до опасной отметки
Дождь в Сочи не прекращается. Специалисты ведут наблюдение за всеми реками и ручьями города-курорта, во всех районах организованы дежурства.
На реке Мацеста в Хостинском районе датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. Также до неблагоприятной отметки поднялась ввода в реках Куапсе и Чемит в Лазаревском районе. На реке Аше в районе села Хаджико вода поднялась до отметки опасных явлений.
В настоящее время реки из берегов не вышли. В населенных пунктах, расположенных вдоль русел, дежурят представители сельских и районных администраций. Ведется мониторинг обстановки. Данные оперативно передают в городской штаб, который возглавляет мэр Сочи Алексей Копайгородский.
В Хосте дежурят спасатели и сотрудники районной администрации. Мост расположен в низине, вода вышла на его поверхность. В связи с этим движение по мосту временно ограничено. По данным датчиков, пока сохраняется уровень «неблагоприятные явления». До уровня опасного явления вода еще не поднялась.
Чтобы повысить бдительность жителей, в Лазаревском районе включили системы оповещения населения. Организовали подворовой обход.
В селе Каткова Щель частично подмыта переправа через реку Чемит. Ее начнут восстанавливать после того, как закончится дождь. На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне по селеотводу сошла лавина. Она повредила ограждение и коммуникации. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи потоком воды в реке смыло мост-насыпь в Катковой Щели, перекрыт проезд к 12 частным домам.
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