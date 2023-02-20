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В Сочи из-за сильного ливня вода в реке Аше поднялась до опасной отметки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-silnogo-livnya-voda-v-reke-ashe-podnyalas-do-opasnoj-otmetki
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дождь в Сочи не прекращается. Специалисты ведут наблюдение за всеми реками и ручьями города-курорта, во всех районах организованы дежурства.

На реке Мацеста в Хостинском районе датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. Также до неблагоприятной отметки поднялась ввода в реках Куапсе и Чемит в Лазаревском районе. На реке Аше в районе села Хаджико вода поднялась до отметки опасных явлений.

В настоящее время реки из берегов не вышли. В населенных пунктах, расположенных вдоль русел, дежурят представители сельских и районных администраций. Ведется мониторинг обстановки. Данные оперативно передают в городской штаб, который возглавляет мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Хосте дежурят спасатели и сотрудники районной администрации. Мост расположен в низине, вода вышла на его поверхность. В связи с этим движение по мосту временно ограничено. По данным датчиков, пока сохраняется уровень «неблагоприятные явления». До уровня опасного явления вода еще не поднялась.

Чтобы повысить бдительность жителей, в Лазаревском районе включили системы оповещения населения. Организовали подворовой обход.

В селе Каткова Щель частично подмыта переправа через реку Чемит. Ее начнут восстанавливать после того, как закончится дождь. На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне по селеотводу сошла лавина. Она повредила ограждение и коммуникации. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи потоком воды в реке смыло мост-насыпь в Катковой Щели, перекрыт проезд к 12 частным домам.

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