В Сочи из-за поломки двигателя вылет самолета в Стамбул задержали на три часа
Происшествия
12.10.2022 15:16
Инцидент произошел утром 12 октября с лайнером SU-95 Сочи — Стамбул авиакомпании «Россия».
Самолет должен был вылететь в 6:04. При выполнении взлета командир воздушного судна доложил о том, что один из двигателей не запустился. Самолет вернулся на стоянку по технической причине, пишет Telegram-канал Aviaincident.
«Рейс вылетел в 9:19 в пункт назначения в этот же день», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
Читайте также: в Сочи около 20 пассажиров не смогли зарегистрироваться на рейсы и улететь в свои города.
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