В Сочи из-за поломки двигателя вылет самолета в Стамбул задержали на три часа

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 12 октября с лайнером SU-95 Сочи — Стамбул авиакомпании «Россия».

Самолет должен был вылететь в 6:04. При выполнении взлета командир воздушного судна доложил о том, что один из двигателей не запустился. Самолет вернулся на стоянку по технической причине, пишет Telegram-канал Aviaincident.

«Рейс вылетел в 9:19 в пункт назначения в этот же день», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

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