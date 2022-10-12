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В Сочи из-за поломки двигателя вылет самолета в Стамбул задержали на три часа

Происшествия
12.10.2022 15:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-polomki-dvigatelya-vylet-samoleta-v-stambul-zaderzhali-na-tri-chasa
В Сочи из-за поломки двигателя вылет самолета в Стамбул задержали на три часа
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 12 октября с лайнером SU-95 Сочи — Стамбул авиакомпании «Россия».

Самолет должен был вылететь в 6:04. При выполнении взлета командир воздушного судна доложил о том, что один из двигателей не запустился. Самолет вернулся на стоянку по технической причине, пишет Telegram-канал Aviaincident.

«Рейс вылетел в 9:19 в пункт назначения в этот же день», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Читайте также: в Сочи около 20 пассажиров не смогли зарегистрироваться на рейсы и улететь в свои города.

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