В Сочи из-за петарды загорелась пальма
Сообщение о пожаре на улице Тургенева поступило в МЧС 31 декабря в 23:02.
В 23:03 на место выехали пожарные расчеты сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 23:11 пальму потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м. На месте работали 4 спасателя и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам местных жителей в соцсетях, пальма загорелась из-за попадания петарды, которую запустили с одного из балконов многоквартирного дома.
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