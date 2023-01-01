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В Сочи из-за петарды загорелась пальма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-petardy-zagorelas-palma
В Сочи из-за петарды загорелась пальма
Фото скриншот с видео t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре на улице Тургенева поступило в МЧС 31 декабря в 23:02.

В 23:03 на место выехали пожарные расчеты сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 23:11 пальму потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м. На месте работали 4 спасателя и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей в соцсетях, пальма загорелась из-за попадания петарды, которую запустили с одного из балконов многоквартирного дома.

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