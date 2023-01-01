Крупный пожар в торговых павильонах произошел утром 1 января в Краснодарском крае
Происшествия
01.01.2023 10:59
Сообщение о возгорании здания на улице Ленина в станице Нижнебаканской поступило в МЧС 1 января в 8:30.
Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит одноэтажное здание. В 9:17 огонь локализовали, в 10:30 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 250 кв. м.
При пожаре никто не пострадал, эвакуацию не проводили. На месте работали 16 спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Местные жители в соцсетях сообщили о том, что сгорели торговые объекты, в том числе «Магнит косметик».
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