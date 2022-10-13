В Сочи из-за отказа системы опознавания задержался вылет транспортного самолета ИЛ-18
Происшествия
13.10.2022 15:35
Инцидент произошел 12 октября в 16:05 в воздушной гавани Сочи. Транспортный самолет Ил-18 Минобороны РФ не смог вылететь с первой попытки.
Экипаж воздушного судна запустил двигатели и начал руление на взлетной полосе. Однако в этот момент командир самолета обнаружил техническую неисправность государственной системы опознавания «свой-чужой».
Командир воздушного судна принял решение отменить отложить запланированный взлет и вернуться на место стоянки, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
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