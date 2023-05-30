В Сочи из-за оползня произошел порыв на крупном водоводе

Это произошло вечером 30 мая в районе Сухумского шоссе.

Из-за переувлажнения почвы в горах активизировались оползни. Один из них повредил крупный водовод диаметров 800 мм, питающий жителей Центрального, Адлерского и Хостинского районов. Практически все эти территории уже переключили на резервные сети. Это позволило избежать масштабных отключений воды.

Перебои с подачей воды произойдут только в поселке Кудепста. Местным жителям воду будут подвозить автоцистернами по заявкам.

Сотрудники водоканала оперативно устраняют последствия сложного прорыва водовода. Восстановить подачу воды в полном объеме планируют 31 мая к 14:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Сочи».

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