Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи из-за оползня произошел крупный прорыв водовода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-opolznya-proizoshel-krupnyj-proryv-vodovoda?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Сочи из-за оползня произошел крупный прорыв водовода
Фото МУП "Водоканал города Сочи"

Оползень на магистральный водовод диаметром 800 мм сошел в микрорайоне Кудепста в районе Сухумского шоссе.

Через этот участок вода поступает жителям Адлерского, Центрального и Хостинского районов. Большую часть домов в этих районах переключили на резервные сети. Это позволило предотвратить масштабное отключение воды, которое затронуло бы около 200 тыс. человек. Перебои с водоснабжением будут наблюдаться в микрорайоне Кудепста.

Специалисты водоканала уже начали устранять последствия прорыва водовода. Они выполнили ремонт запорно-регулирующей арматуры и восстановили одну из резервных линий водоснабжения.

Завершить ремонтно-восстановительные работы на месте аварии планируют до конца дня. Жителям домов, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Сочи».

Читайте также: в Краснодаре жители 4 улиц в районе Чистяковской рощи 30 апреля остались без воды из-за утечки.

Статьи
Пять советских головоломок, которые решит не каждый взрослый
Пять советских головоломок, которые решит не каждый взрослый
Ученые доказали, что собаки могут по запаху найти больных ковидом
Ученые доказали, что собаки могут по запаху найти больных ковидом
Что такое токсикоз и как его пережить
Что такое токсикоз и как его пережить
Цинковая болтушка от прыщей: незаменимый помощник или убийца кожи?
Цинковая болтушка от прыщей: незаменимый помощник или убийца кожи?
Что такое смишинг и как от него защититься
Что такое смишинг и как от него защититься
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях