В Сочи из-за оползня произошел крупный прорыв водовода

Оползень на магистральный водовод диаметром 800 мм сошел в микрорайоне Кудепста в районе Сухумского шоссе.

Через этот участок вода поступает жителям Адлерского, Центрального и Хостинского районов. Большую часть домов в этих районах переключили на резервные сети. Это позволило предотвратить масштабное отключение воды, которое затронуло бы около 200 тыс. человек. Перебои с водоснабжением будут наблюдаться в микрорайоне Кудепста.

Специалисты водоканала уже начали устранять последствия прорыва водовода. Они выполнили ремонт запорно-регулирующей арматуры и восстановили одну из резервных линий водоснабжения.

Завершить ремонтно-восстановительные работы на месте аварии планируют до конца дня. Жителям домов, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Сочи».

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