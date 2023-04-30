В Краснодаре жители 4 улиц в районе Чистяковской рощи остались без воды из-за утечки

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Центральном округе произошло днем 30 апреля.

На подземном трубопроводе произошла утечка. Из-за без воды остались жители многоквартирных домов на улицах: Колхозной, 40-летия Победы, Офицерской и Курчатова.

На месте утечки бригада водоканала выполняет аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

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