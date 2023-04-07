В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина

Авария произошла 7 апреля на улице Ленина в Адлерском районе.

По словам очевидцев в соцсетях, в районе вагонного депо столкнулись сразу несколько легковых автомобилей. Одна из легковушек при этом зацепила рейсовый автобус. На дороге образовалась пробка, проезд оказался почти заблокирован. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

В аварии никто не пострадал, машины убрали в течение 15 минут. Движение восстановлено в полном объеме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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