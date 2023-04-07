Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-massovoj-avarii-s-uchastiem-avtobusa-bylo-zatrudneno-dvizhenie-na-ulitse-lenina
В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина
Фото t.me/sochitypical

Авария произошла 7 апреля на улице Ленина в Адлерском районе.

По словам очевидцев в соцсетях, в районе вагонного депо столкнулись сразу несколько легковых автомобилей. Одна из легковушек при этом зацепила рейсовый автобус. На дороге образовалась пробка, проезд оказался почти заблокирован. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

В аварии никто не пострадал, машины убрали в течение 15 минут. Движение восстановлено в полном объеме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель BMW погиб после столкновения с ограждением на трассе в Сочи.

Статьи
Кашель курильщика: как лечить, причины
Кашель курильщика: как лечить, причины
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьер-министр России не поддержал идею о введении льгот на электричество для аграриев
  2. В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина
  3. Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
  4. Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
  5. Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
  6. ФК «Краснодар» узнал соперника по второму этапу полуфинала Кубка России
Прямой эфир
Мы в соцсетях