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В Сочи из-за массового ДТП в тоннеле образовались сильные пробки около Хосты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-massovogo-dtp-v-tonnele-obrazovalis-silnye-probki-okolo-hosty
В Сочи из-за массового ДТП в тоннеле образовались сильные пробки около Хосты
Скриншот

Днем 28 июля в Хостинском тоннеле произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

В соцсетях сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Из-за аварии в районе Хосты образовались сильные пробки.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор в сторону Сочи начинается уже от Кудепсты, его протяженность — более 4 км. Чтобы проехать это расстояние, потребуется почти час.

В сторону Адлера пробка начинается от Хостинского виадука и идет практически до санатория «Известия». Протяженность затора — 7,6 км.

Читайте также: водитель самосвала вылетел через лобовое стекло после столкновения с грузовиком в Краснодаре. Авария с участием грузовых автомобилей произошла 28 июля около 12:00 на федеральной трассе М-4 «Дон».

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