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В Сочи из-за велогонки La Strada перекроют движение на трассе в Красную Поляну

Спорт
12.10.2022 10:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-lyubitelskoj-velogonki-la-strada-perekroyut-dvizhenie-na-trasse-v-krasnuyu-polyanu
В Сочи из-за велогонки La Strada перекроют движение на трассе в Красную Поляну
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Всероссийский праздник любительского велосипедного спорта закрывается 15 октября в Сочи. В этот день на трассе А-149 от Адлера до Красной Поляны пройдут заключительные соревнования.

В связи с проведением любительской велогонки La Strada 15 октября на скоростном направлении трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в период с 6:00 до 16:00 будет перекрыто движение на участке от нулевого километра до 41-го километра, то есть на всем протяжении трассы.

Водителей просят планировать маршруты поездок по старому направлению Краснополянской трассы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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