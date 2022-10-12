В Сочи из-за велогонки La Strada перекроют движение на трассе в Красную Поляну
Спорт
12.10.2022 10:02
Всероссийский праздник любительского велосипедного спорта закрывается 15 октября в Сочи. В этот день на трассе А-149 от Адлера до Красной Поляны пройдут заключительные соревнования.
В связи с проведением любительской велогонки La Strada 15 октября на скоростном направлении трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в период с 6:00 до 16:00 будет перекрыто движение на участке от нулевого километра до 41-го километра, то есть на всем протяжении трассы.
Водителей просят планировать маршруты поездок по старому направлению Краснополянской трассы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
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