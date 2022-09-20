В Сочи из-за аварии в сторону Лоо образовалась многокилометровая пробка
Происшествия
20.09.2022 13:10
ДТП произошло утром 20 сентября. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.
В Сочи на повороте с трассы в Нижнее Лоо столкнулись два автомобиля, которые практически полностью перегородили имеющиеся две полосы движения. После аварии из Дагомыса в сторону Лоо образовалась большая пробка.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено по улице Декабристов в сторону Лоо. Также затор образовался по улице Магнитогорской в сторону Дагомыса. О пострадавших в ДТП на данный момент неизвестно.
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