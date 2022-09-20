Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи из-за аварии в сторону Лоо образовалась многокилометровая пробка

Происшествия
20.09.2022 13:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-avarii-v-storonu-loo-obrazovalas-mnogokilometrovaya-probka
В Сочи из-за аварии в сторону Лоо образовалась многокилометровая пробка
Фото t.me/sochitypical

ДТП произошло утром 20 сентября. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.

В Сочи на повороте с трассы в Нижнее Лоо столкнулись два автомобиля, которые практически полностью перегородили имеющиеся две полосы движения. После аварии из Дагомыса в сторону Лоо образовалась большая пробка.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено по улице Декабристов в сторону Лоо. Также затор образовался по улице Магнитогорской в сторону Дагомыса. О пострадавших в ДТП на данный момент неизвестно.

Читайте так: в Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Народный герой: 20 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
  4. В Краснодаре задержали подозрительного мигранта, наблюдавшего за детьми
  5. В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях