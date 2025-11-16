В Сочи из-за аварии с перебоями в подаче воды столкнулись жители трех СНТ

Авария произошла 16 ноября на участке водовода на улице Кленовой в Хостинском районе. Проблему специалисты Сочи «Водоканала» планируют устранить до 20:00.

Нештатная ситуация произошла на участке водовода диаметром 200 мм. На время проведения работ жители домов на 11 улицах района и трех СНТ могут столкнуться с проблемами в подаче воды.

Речь идет о домах на улицах Пятигорской, Ясногорской, Коммунальной, Севастьянова, Верхняя Лысая гора, Лысая гора, Яна Фабрициуса, Транспортной, Водораздельной, Дмитриевой, Метелева. А также в садовом товариществе «Фронтовик», СНТ Широкое Поле, СНТ Агро.

Воду подвозят на улицу Я. Фабрициуса, 2/23 «М» в ЖК Меркато, сообщается в Telegram-канале Сочи «Водоканала».

