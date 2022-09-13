В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Порыв на магистральном водоводе диаметром 800 мм произошел на улице Котовского в Адлерском районе.

На место прибыли ремонтные бригады водоканала Сочи. На время работ остановят оборудование местной насосной станции. С ограничением водоснабжения могут столкнуться жители Адлерского и Хостинского районов, а также Кудепсты, микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольного и частично улиц в Центральном районе курорта.

Аварию устраняют около 10 человек и 3 единицы спецтехники. Завершить аварийно-восстановительные работы планируют до конца текущего дня.

Воду по заявкам населения будут подвозить автоцистерны. Места их дислокации будут меняться. Оставить заявку можно по телефону Ситуационного центра 8 (862) 444-05-05, сообщает МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

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