В Сочи из Уфы будет ходить поезд с двухэтажными вагонами
Общество
10.03.2023 17:17
В РЖД расширили периметр курсирования двухэтажных поездов благодаря сотрудничеству Тверским вагоностроительным заводом.
Двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров по маршруту Уфа – Имеретинский Курорт.
Кроме того, двухэтажными станут поезда на маршрутах Екатеринбург — Москва и Чебоксары — Москва. Вагоны на маршруте оборудованы всем необходимым для комфортной поездки — системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха, биотуалетами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и USB-порты.
Всего в этом году РЖД получит 550 новых вагонов, в том числе 100 двухэтажных и 450 одноэтажных, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.
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