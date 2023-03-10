В Сочи из Уфы будет ходить поезд с двухэтажными вагонами

В РЖД расширили периметр курсирования двухэтажных поездов благодаря сотрудничеству Тверским вагоностроительным заводом.

Двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров по маршруту Уфа – Имеретинский Курорт.

Кроме того, двухэтажными станут поезда на маршрутах Екатеринбург — Москва и Чебоксары — Москва. Вагоны на маршруте оборудованы всем необходимым для комфортной поездки — системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха, биотуалетами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и USB-порты.

Всего в этом году РЖД получит 550 новых вагонов, в том числе 100 двухэтажных и 450 одноэтажных, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

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