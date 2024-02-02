В Сочи из Москвы начнет летать отечественный лайнер Ту-214

Рейсы на произведенном в России самолете начнет выполнять авиакомпания Red Wiings.

Первый рейс на Ту-214 состоится уже 2 февраля — из Москвы в Сочи. Планируется, что со следующей недели лайнер также начнет выполнять полеты в Батуми, Ереван и Тель-Авив.

В Red Wiings Ту-214 назвали надежной и хорошей машиной. Комфортный самолет готов вместить 194 пассажиров, сообщает РБК.

На данный практически все российские авиакомпании выполняют рейсы на самолетах иностранного производства. Преимущественно это Boeing (производства США) и Airbus (производства Франции). С начала 2022 года авиакомпании столкнулись с трудностями при поставках новых самолетов и комплектующих к ним из-за ужесточения санкций со стороны Запада.

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