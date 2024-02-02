Между Сочи и Якутском откроют еще один прямой авиарейс

Беспосадочный рейс Якутск — Сочи с 1 июня запустит авиакомпания iFLY.

Самолеты будут летать из столицы Якутии на главный курорт России два раза в неделю: по вторникам и субботам — из Сочи в 2:15, из Якутска в 17:50. Время в пути составит 7,5 часов.

На маршруте Якутск — Сочи будет работать широкофюзеляжный самолет Airbus A330 вместимостью от 345 человек.

Полетную программу нового авиарейса планируют завершить к концу курортного сезона — к 12 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Якутск.

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