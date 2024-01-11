С февраля из Сочи запустят прямые авиарейсы в Сыктывкар и Магнитогорск

Новые рейсы с северных городов в главный курорт России запускает авиакомпания Nordwind.

С 20 февраля откроют прямые рейсы между Сочи и Сыктывкаром. Их будут выполнять по вторникам и субботам. Время в пути составит 4 часа 20 минут. На маршруте будет работать самолет Boeing 737-900.

С 22 февраля станут доступны рейсы Сочи — Магнитогорск по четвергам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 25 минут. Перевозить пассажиров будет Airbus A321, сообщает компания Nordwind в Telegram.

С 24 февраля 2022 года в Краснодарском крае работает только один аэропорт — в Сочи. Воздушная гавань курорта временно стала транспортным хабом для региона.

Читайте также: еще одна авиакомпания открыла рейсы из Сочи в Дубай. Рейсы будут выполнять по субботам. Из Сочи самолет будет вылетать в 2:30, а из Дубая в 8:10. На новом маршруте будет работать лайнер SuperJet 100.