Еще одна авиакомпания открыла рейсы из Сочи в Дубай

Компания Red Wings запустила прямые рейсы между главным российским курортом и одним из крупнейших городов ОАЭ с 28 декабря.

Рейсы будут выполнять по субботам. Из Сочи самолет будет вылетать в 2:30, а из Дубая в 8:10. На новом маршруте будет работать лайнер SuperJet 100.

На новогодние праздники из-за высокого спроса компания поставила дополнительный рейс на 9 января, говорится в Telegram-канале Red Wings.

Прямые рейсы между Сочи и Дубаем также выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Азимут».

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